La subestación de Ortiguero (Cabrales) pasa el trámite de impacto ambiental con exigencias para el paisaje

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OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado la resolución favorable del informe de impacto ambiental para la construcción de la nueva subestación eléctrica de transporte "Ortiguero 220 kV", en el concejo de Cabrales. El Principado ha determinado que el proyecto promovido por Red Eléctrica —que ocupará más de 13.000 metros cuadrados— no requiere una evaluación ambiental ordinaria al no generar efectos significativos. No obstante, el Ejecutivo impone medidas correctoras: la empresa deberá colocar un apantallamiento vegetal y soterrar tramos de la red para evitar afectaciones a la traza del 'Camino de los Santuarios', además de vigilar los cauces fluviales para preservar el entorno rural.

El documento, consultado por Europa Press, indica que el promotor de la subestación deberá adoptar medidas preventivas, correctoras y de control ambiental para garantizar la salvaguarda del medio ambiente así como las condiciones de vida de la población más próxima al área de actuación.

LOS REQUISITOS QUE DEBE ASUMIR RED ELÉCTRICA

Entre los requisitos que deberá asumir la promotora, se encuentran la salvaguarda de los valores culturales y paisajísticos de la zona, principalmente representados por el 'Camino de los Santuarios', minorando o evitando el impacto visual. Estas son las principales medidas:

Se contempla la disposición de un apantallamiento vegetal de las instalaciones para cubrir la visual desde la traza del 'Camino de los Santuarios' y se considerará la posibilidad de ampliar los tramos de línea subterránea de la red, alejando "lo más posible" su emplazamiento de la traza del 'Camino de los Santuarios', suprimiendo la implantación de un apoyo de 35 metros de altura que podría "distorsionar la visual". "Se evitan así impactos y efectos no deseados generados por los conductores aéreos, como es su intrusión visual y paisajística, así como sobre las especies de avifauna, por el riesgo de choque y electrocución", explica el BOPA.

Vista la topografía de la parcela en la que se prevé la implantación de la subestación, se procurará que la mayoría de sus equipos y edificios se instalen a la cota lo más baja posible, a fin facilitar su apantallamiento, evitando una disposición predominante de sus elementos.

Su integración paisajística también tendrá en cuenta la arquitectura de sus edificaciones, evitando distorsiones con el escenario rural en que se implanta, más allá de la que pueda derivarse de la configuración blindada de los equipos a instalar. Además, las obras de restauración e integración paisajística se extenderán a todos los espacios afectados por las obras, incluso los habilitados de forma temporal como zonas auxiliares.

Para evitar la acción de especies vegetales invasoras (pioneras) sobre los terrenos afectados por las obras, se intervendrá sobre ellos en el menor espacio de tiempo posible desde su finalización, utilizando material vegetal propio de la zona.

En lo referido al programa de vigilancia ambiental, se incluirán controles de calidad de las aguas superficiales, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras aplicadas. Sobre la generación de residuos y vertidos, la resolución determina que no se establecerán vertederos en zonas de policía de cauces, salvo autorización expresa del órgano competente, ni se dispondrán acopios de materiales en zonas con pendientes pronunciadas.

En materia de hidrología, se evitará la rectificación y canalización de cauces, cruzarlos a través de terraplenes con drenaje transversal, o concentrar el drenaje de varios cursos de agua no permanentes en una sola estructura, y se adoptarán las medidas oportunas --barreras de sedimentos, balsas de decantación, o zanjas de infiltración-- a fin de evitar vertidos, de cualquier tipo, así como infiltraciones o arrastres que puedan comprometer la calidad de las aguas.

EL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción y puesta en marcha de una nueva subestación de transporte de energía eléctrica denominada "Ortiguero 220 kV", junto con su correspondiente línea aérea de doble circuito (DC) de entrada y salida (E/S) a 220 kV.

Las instalaciones se situarán en Ortiguero, en el concejo de Cabrales (Asturias), y ocuparán una superficie estimada de más de 13.000 metros cuadrados. La nueva subestación se conectará a la línea de transporte existente de 220 kV denominada 'Siero-Puente San Miguel Cto 1" y se conectará con una futura subestación de 132 kV que será implantada en la misma zona por e-Redes-Hidrocantábrico Distribución Eléctrica.

El objetivo fundamental de este proyecto, según se desprende de la evaluación ambiental, es integrarse en el "Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026", garantizando el suministro y la estabilidad de la red en la zona.