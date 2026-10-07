CiberComandancia identifica a un gijonés como supuesto autor de estafa informática a una empresa en Almería

Archivo - Investigado por no entregar a un ganadero de Burgos un tractor anunciado por internet, - GUARDIA CIVIL BURGOS - Archivo

GIJÓN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil, de la CiberComandancia, ha identificado a un vecino de Gijón como supuesto autor de una estafa cometida a una empresa almeriense mediante el cambio fraudulento de la cuenta bancaria de un proveedor.

Según una nota de prensa de la Guardia Civil, se hizo pasar por uno de sus proveedores para conseguir que el pago de una factura pendiente fuera realizado en una cuenta bancaria bajo su control.

Los hechos se iniciaron cuando el departamento encargado de la facturación de la empresa recibió un correo electrónico relacionado con una factura pendiente de pago. El mensaje aparentaba proceder de uno de sus proveedores habituales e incluía una modificación de los datos bancarios a los que debía efectuarse el abono.

La empresa, siguiendo las indicaciones recibidas, realizó una transferencia por importe de 6.000 euros a la nueva cuenta facilitada.

Con posterioridad, al comprobar la información con el proveedor, se detectó que este no había solicitado ninguna modificación de sus datos bancarios, constatándose que el correo recibido formaba parte de una maniobra destinada a desviar el pago de la factura.

Tras presentar la correspondiente denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, la CiberComandancia inició las actuaciones para determinar el origen de las comunicaciones y el destino de los fondos.

Los agentes analizaron la información asociada al correo electrónico utilizado, la documentación vinculada a la factura y los datos de la cuenta bancaria receptora de la transferencia.

Las pesquisas permitieron seguir el recorrido del dinero y obtener información relevante para determinar la identidad de la persona relacionada con la recepción de los fondos.

Las gestiones realizadas, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Gijón, permitieron esclarecer los hechos e identificar a la persona presuntamente responsable de la operativa investigada.

En este sentido, la Guardia Civil ha esclarecido un delito de estafa y ha puesto las correspondientes diligencias a disposición de la autoridad judicial competente de Gijón.

Desde la Guardia Civil se recuerda que este tipo de estafa informática causa un doble perjuicio a las empresas afectadas: además de la pérdida económica derivada del pago fraudulento, la empresa sigue estando obligada a abonar la factura original al proveedor legítimo.

Por este motivo, recomienda adoptar las siguientes medidas para evitar ser víctima de esta estafa: Verificar siempre por una segunda vía de comunicación cualquier cambio de número de cuenta bancaria (llamada telefónica a un número conocido o incluso, contactar presencialmente si es posible); Desconfiar de emails que apelen a la urgencia, confidencialidad o presión temporal; Revisar cuidadosamente la dirección del remitente, incluso cuando el mensaje aparezca como legítimo; Establecer unos protocolos internos de verificación; y Formar y concienciar al personal de la empresa sobre ciberseguridad y fraudes digitales.