Sucesos.- Siguen en Asturias activos los incendios forestales de Degaña, Genestoso y Somiedo

OVIEDO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El último balance del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) correspondiente a la situación de incendios forestales en la tarde de este viernes refleja que existen tres incendios activos, dos estabilizados y uno controlado

Los tres incendios activos siguen siendo el de Degaña, el de Genestoso en Cangas del Narcea y el de Somiedo en Caunedo/Gúa/Perlunes.

Degaña concentra el mayor número medios de extinción, tanto aéreos como terrestres, para mantener las tres líneas de acción sobre las que se está trabajando para controlar el incendio: la línea de defensa en la zona limítrofe de ambas comunidades, la de Trascastro y la de Cienfuegos.

A lo largo de la jornada han permanecido trabajando la BRIF de Tineo, tanto la de turno presencial como la de régimen domiciliario, con sus dos helicópteros y la de Ruente, junto a los tres aviones anfibio FOCA del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), y un helicóptero bombardero de Plasencia, además del personal de Bomberos de Asturias, bomberos desplazados desde la Diputación Foral de Navarra. Los frentes activos en este incendio se concentran en la vertiente de León. Dado el número de aeronaves, para coordinar el dispositivo, ha permanecido en el lugar el avión de coordinación ACO del Miteco.

Respecto al incendio de Genestoso-Somiedo procedente del incendio leonés de Orallo, se continúan realizando tareas de remate y perimetración por tierra con maquinaria pesada para anclar el perímetro. A lo largo de la jornada se ha trabajado tanto por tierra, como con los medios aéreos realizando múltiples descargas de agua. En este incendio han trabajado Bomberos de Asturias y los bomberos procedentes de Grecia, además de tres empresas forestales.

En Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) los puntos calientes se centran por encima de Perlunes y Caunedo. Por tierra el dispositivo lo han integrado Bomberos de Asturias, tres cuadrillas de empresas forestales y los bomberos desplazados desde Andorra, además del helicóptero de la Diputación Foral de Navarra, Leire II y de Bomberos de Asturias.

Los incendios estabilizados son los de La Uña/Arcenorio (Ponga) y el de Cabrales (Camarmeña). En cuanto a Caso ya se da por extinguido, pero seguirá siendo revisado durante el fin de semana por la Guardería de Medio Natural. La pista de Brañagallones ya está abierta.