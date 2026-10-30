Vuelca en la AS-II un camión de Emulsa Gijón que se dirigía a Cogersa: el conductor resultó ileso

Camión de Emulsa Gijón volcado en la rampa de acceso de la AS-II que da a la autopista 'Y' (Gijón). - EMULSA GIJÓN

GIJÓN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un camión de Emulsa Gijón que se diría a Cogersa ha volcado este viernes en la rampa de acceso de la AS-II que da a la autopista 'Y', han confirmado a Europa Press desde la empresa municipal.

De acuerdo a las mismas fuentes, el conductor del camión, que transportaba cajas del punto limpio a Cogersa, ha salido ileso del siniestro vial, que se produjo pasadas las 6.30 horas.

Por el momento, se desconocen las causas del vuelco del camión. Asimismo, dos grúas han trabajado en las labores para la retirada del vehículo, que han concluido a las 12.00 horas.

Sobre este asunto, la Guardia Civil ha comunicado que, a las 06.38 horas, se recibió llamada en la Central Operativa de la Guardia Civil de Tráfico en la que de advertía del siniestro vial, en el punto kilométrico 23.800 de la AS-II, en sentido Oviedo.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gijón, que avisó de la salida de vía, con posterior vuelco, del camión portacontenedores.