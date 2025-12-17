Sumar Asturies propone que la Filmoteca y el Observatorio del Cortometraje lleven los nombres de Cienfuegos y Gayo

OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Asturies ha propuesto que la nueva Filmoteca y el Observatorio del Cortometraje incorporen los nombres de José Luis Cienfuegos y Fran Gayo, respectivamente, como reconocimiento público a su legado en el cine asturiano.

En un comunicado enviado a la prensa este miércoles, la formación política considera que 2025 ha sido un año especialmente duro para la cultura en el Principado, y en particular para el cine, por el fallecimiento de Cienfuegos, director del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX), y de Gayo, programador del mismo festival.

Sumar Asturies subraya que ambos contribuyeron decisivamente a situar la región en el mapa internacional del cine de autor y del cine independiente, y que su trabajo marcó a varias generaciones de creadores y público.