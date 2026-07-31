Sumar lleva al Congreso la petición de las cooperativas forestales asturianas para ampliar coeficientes de jubilación

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta al Gobierno sobre las condiciones de jubilación de los trabajadores y trabajadoras del sector forestal, tras una reunión mantenida en Asturias entre el diputado Rafa Cofiño y representantes de la cooperativa Asturias Forestal.

La iniciativa reclama que los coeficientes reductores de jubilación por penosidad, peligrosidad o exigencia física puedan extenderse al conjunto de trabajadores del sector forestal y no únicamente a quienes prestan servicio en administraciones públicas o entidades vinculadas a ellas.

Sumar sostiene que las labores de prevención y mantenimiento de los ecosistemas forestales --como la limpieza de montes, mejora de caminos, repoblaciones o mantenimiento de infraestructuras-- implican condiciones de especial dureza por la exposición a climatología extrema, el uso de maquinaria y el trabajo en terrenos de difícil acceso.

El grupo parlamentario recuerda que las leyes básicas de bomberos forestales y agentes forestales y medioambientales aprobadas en 2024, así como el reconocimiento de coeficientes reductores para estos últimos mediante el Real Decreto 919/2025, han avanzado en la consideración de la penosidad de estas profesiones.

En sus preguntas al Ejecutivo, Sumar plantea si considera equiparables las condiciones de quienes trabajan en prevención estructural y mantenimiento forestal con las de quienes participan directamente en la extinción de incendios, independientemente de su modalidad contractual.

La formación destaca además el papel de las cooperativas forestales en el medio rural, al contribuir al mantenimiento del empleo, la fijación de población y la conservación del conocimiento especializado ante el aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios.