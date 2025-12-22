Suspendida la 39ª edición del Torneo de Tenis Playa de Luanco prevista para julio de 2026

Archivo - Torneo Tenis Playa de Luanco. - TENIS PLAYA LUANCO - Archivo

OVIEDO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador del Torneo de Tenis Playa de Luanco ha anunciado este luens la decisión de suspender la 39ª edición del evento, cuya celebración estaba prevista entre el 26 y el 29 de julio de 2026.

La medida, según informa el comité a través de un comunicado, se adopta tras la dimisión, por motivos personales, del presidente del Club de Tenis Luanco y de los actuales directores del torneo.

La decisión fue acordada en una reunión celebrada el pasado jueves 18 de diciembre en el Ayuntamiento de Gozón, con la participación de representantes del club y del Consistorio.