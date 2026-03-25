Suspendidas las quemas en el occidente asturiano y prohibidas también en Gijón por contaminación

Mapa de índice de riesgo de incendios forestales de Asturias para mañana, 26 de marzo de 2026. - INDUROT

OVIEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendios forestales será 'muy alto' mañana, martes, en diecinueve concejos asturianos, quedando suspendidas las quemas en Allande, Boal, Cangas del Narcea, Castropol, Coaña, Degaña, El Franco, Ibias, Illano, Navia, Pesoz, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Tapia de Casariego, Taramundi, Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villayón. Además, las quemas también estarán prohibidas en Gijón por contaminación elevada.

Según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), el 'riesgo alto' se concentra en la zona centro-costera y algunos puntos del interior, como Avilés, Cabranes, Candamo, Carreño, Castrillón, Colunga, Corvera de Asturias, Cudillero, Gozón, Illas, Las Regueras, Llanera, Muros de Nalón, Pravia, Salas, Soto del Barco, Tineo y Villaviciosa.

En municipios como Belmonte de Miranda, Grado, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Somiedo y Teverga el riesgo será 'moderado', mientras que el resto de la región estará en riesgo 'bajo'.