Tabacalera y los colegios Los Campos y Castiello centrarán las inversiones de Infraestructuras para 2026

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, presenta los presupuestos para su Concejalía en 2026. - EUROPA PRESS

La reforma del Hogar de Ceares o del Asilo Pola y el edificio de Fundación Metal figuran en el presupuesto

GIJÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, ha presentado este miércoles el presupuesto para 2026 de su Concejalía, que asciende a un total de 39.086.100 euros, con un aumento 2,5 millones de euros respecto a este año (+7,1 por ciento).

En cuanto al capitulo de inversiones, la Concejalía contará con 25.828.600 euros, que suponen 1,6 millones de euros más que en el presente ejercicio (+6,87%). Esta cuantía representa un 74,7 por ciento del total de las inversiones presupuestadas. Y el capítulo 2, de gasto corriente, que se incrementa un 7,43%, 899.000 euros, alcanzando los 13.200.000 euros.

Villoria, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha destacado tres grandes proyectos que se van a acometer, que suman 8.200.000 euros (casi el 32% de las inversiones), que son la reforma del colegio público Los Campos (3.500.000 euros), la obra del Centro de Arte de Tabacalera (2,5 millones de euros) y las obras del Colegio de Educación Especial de Castillo (2.180.000 euros).

A mayores, el concejal ha incidido en que este presupuesto de inversiones triplica el último aprobado en el mandato anterior, en el año 2022.

En cuanto a los 17 millones de euros restantes para inversión, ha señalado que se realizarán obras por todo el concejo "de forma equitativa".

De esta forma, por distritos, al Oeste se destinan dos millones de euros, de los cuales uno es para la ampliación del complejo deportivo de La Calzada, mientras que en el distrito Centro, contará con 2,9 millones de euros, siendo la reforma del Colegio Público Rey Pelayo (1.076.000 euros) la de mayor volumen, junto a los trabajos de accesibilidad y climatización del Asilo Pola (Museo Nicanor Piñole), con 830.000 euros.

En lo que se refiere al Distrito Este, hay reservada una partida de 2.200.000 euros para inversiones, en la que destaca la rehabilitación del Hogar del Productor de Ceares (1,2 millones de euros).

En el caso del Distrito del Llano (3 millones), Villoria ha incidido en que ahí coinciden dos obras grandes, que es la escuela infantil que se está construyendo, para la que hay destinados 1.865.000 euros, y la reforma del entorno de la Escuelona, que cuenta con 1.053.000 euros.

Por lo que respecta al Distrito Sur, el Ayuntamiento destinará a este 2.200.000 euros. En este sentido, ha resaltado la obra del Albergue Covadonga, con 1,2 millones de euros, y el centro de proximidad de Nuevo Roces, con 400.000 euros.

El Distrito Rural, por su parte, contará con una inversión de 1.177.000 euros, de los que 600.000 euros son para reposición de pavimentos de caminos. A esto ha apuntado que hay que sumar los 333.000 euros de Participación Ciudadana para el distrito rural, dentro de los dos millones de euros que se reparten entre todos ellos.

Ha recalcado, unido a ello, que en el último presupuesto aprobado del mandato anterior la inversión en el distrito rural era de 365.000 euros, con lo que en 2026 van a cuadriplicar esa inversión.

En cuanto a los cuatro millones de euros restantes del capítulo de inversiones, ha indicado que se distribuyen entre todos los distritos.

Como ejemplo, ha destacado los 900.000 euros de aglomerados en zona urbana o el millón para renovación del alumbrado, correspondiente a la anualidad por este concepto.

Por otro lado, el capítulo 2, de gasto corriente, se incrementa un 7,43 por ciento (899.000 euros), hasta alcanzar los 13,2 millones de euros.

Villoria ha resaltado, en este sentido, la partida dedicada a vías públicas urbanas, con cuatro millones de euros, que supone un aumento de un millón de euros respecto al ejercicio presente. Ha justificado, en este caso, que es debido a que vence un contrato y se licita otro, por lo que están asumiendo la actualización de precios de cuatro ejercicios seguidos.

También ha citado el gasto en alumbrado público, 3.125.000 euros, que se desglosa en 2,1 millones de euros para la cuota de mantenimiento del contrato de Acciona y 956.000 euros para el alumbrado navideño.

En el caso de servicios de la zona rural, se destinárán dos millones y medio de euros (+13,42% respecto a 2025), mientras que a enseñanza Primaria y Educación Especial un total de 910.000 euros o escuelas infantiles 754.000 euros.

Preguntado por el posible soterramiento del Muro de San Lorenzo, ha explicado que los estudios sobre su viabilidad están presupuestados en el presente ejercicio 25 y se están ejecutando, por lo que hasta que no dispongan de los informes, que se prevé que estén en la próxima primavera, no podrán conocer los detalles y si será realizable o no.