Los talleres de 'pumptrack' vuelven al circuito de Villalegre los sábados desde el 10 de enero al 30 de mayo

OVIEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los talleres de 'pumptrack' vuelven al circuito de Villalegre, en Avilés, los sábados desde el 10 de enero al 30 de mayo. Se trata de una una instalación con dos circuitos (uno infantil, otro para avanzados) para bicis y patinetes, ideal para aprender a usar el 'bombeo' sin pedalear, fomentando equilibrio y coordinación

Dentro de la programación de Espacio Joven de la Concejalía de Juventud comenzarán los talleres ese 10 de enero. Con un total de 20 sesiones de dos horas, se llevarán a cabo los sábados de 11.00 a 13.00 horas.

Se realizarán en dos bloques: del 10 de enero al 28 de marzo y del 11 de abril al 30 de mayo. No será necesaria inscripción previa, pero los grupos estarán limitados para favorecer una experiencia más cercana y dinámica.

Dirigidos a jóvenes de entre 12 y 16 años, los talleres estarán guiados por una monitora que acompañará al grupo resolviendo dudas, orientando en la técnica y motivando a los adolescentes para que disfruten al máximo.

La actividad es gratuita y de acceso libre, sin necesidad de experiencia previa. Solo se requiere acudir con bicicleta propia y casco, aunque se pondrán a disposición dos bicicletas para quienes no dispongan de una, evitando que nadie se quede sin participar, según han informado desde el Ayuntamiento de Avilés.