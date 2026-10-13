El teatro costumbrista asturiano, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial

Archivo - Obra de teatro 'Tía Miseria'. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado la declaración del teatro popular asturiano o teatro costumbrista asturiano como bien de interés cultural (BIC) de carácter inmaterial. Esta decisión reconoce y protege una manifestación escénica y sociocultural "singular", con más de un siglo de trayectoria, caracterizada por el uso del asturiano como lengua vehicular, el arraigo comunitario y la participación de las clases populares en la creación, representación y difusión de las obras.

Este fenómeno cultural, surgido en torno a las Sociedades de Cultura e Higiene de Gijón en las primeras décadas del siglo XX, se extendió posteriormente por toda Asturias y ha mantenido su vigencia, según ha informado el Principado en nota de prensa.

La declaración valora especialmente "su contribución a la conservación de la lengua asturiana, la riqueza de su corpus literario y escénico y la función desempeñada por compañías, agrupaciones y asociaciones culturales en la transmisión de una tradición que ha sabido renovarse sin perder su carácter popular".