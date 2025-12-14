El Teatro Filarmónica acoge este lunes el festival de cine en francés para escolares 'Fiestinema junior'

Cartel del festival 'Fiestinema junior'. - ALIANZA FRANCESA DE ASTURIAS

OVIEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 500 alumnos y alumnas de los IES Aramo, Alfonso II, Leopoldo Alas Clarín, así como los colegios Auseva, Dulce nombre de Jesús, Inmaculada y Santa Teresa de Jesús, acudirán este lunes al Teatro Filarmónica con motivo del festival de cine en francés para público escolar 'Fiestinema junior', organizado por las Alianzas Francesas de España.

El festival comenzará a las 12.00 horas con el film 'Toni en Famille', de Nathan Ambrosioni. Al mismo acudirán Sabrina Clemente, directora de la Alianza Francesa de Oviedo, y Lourdes García, concejala de Educación del Ayuntamiento de Oviedo.

Previamente a la celebración del festival, las Alianzas Francesas, dentro de su proyección académica y cultural, proporcionan a los docentes un dossier completo en francés para trabajar sobre los temas de la película en clase.