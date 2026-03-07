El teatro Filarmónica acoge este sábado una comedia del humorista vasco Oscar Terol

El humorista vasco Oscar Terol - TEATRO FILARMÓNICA

OVIEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Filarmónica de Oviedo será el escenario este sábado, 7 de marzo, de la representación de '¡Ay Dios!', el nuevo espectáculo del humorista vasco Óscar Terol. La función, que dará comienzo a las 20:00 horas, plantea una reflexión en clave de humor "sobre la crisis de valores y las contradicciones de la sociedad actual".

Según informan desde el Ayuntamiento de Oviedo, en esta obra, Terol se aleja del formato de monólogo tradicional para encarnar a una divinidad que busca comunicarse de forma directa con "los humanos de a pie".

El actor aborda desde un prisma espiritual el "sin sentido" de la vida contemporánea, utilizando la risa como herramienta para mostrar el potencial personal de los espectadores.

La propuesta promete ser una "experiencia única e irrepetible" en la que, más allá del entretenimiento, se invita al público a ser testigo de un evento que podría "cambiar la historia de la humanidad".