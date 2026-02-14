El Teatro José León Delestal de Langreo acoge este sábado la representación de Conceyu familiar

Archivo - Sala de butacas de un teatro. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, a las 20.15 horas, el Teatro José León Delestal de Langreo acoge la representación de 'Conceyu familiar', la última propuesta del Grupu Teatru Rosario Trabanco. La obra, escrita por Jose Ramón Oliva y dirigida por Lisardo Suárez, se ofrece al público con una entrada de cinco euros.

La trama gira en torno a Antón, un hombre soltero de edad avanzada que vive solo, y sus tensas relaciones con sus dos sobrinos, más interesados en la herencia que en el bienestar de su tío. Para aclarar sus planes sobre los bienes familiares, Antón convoca a los jóvenes a una reunión en su domicilio.

Durante el encuentro, un suceso inesperado cambia el curso de los acontecimientos, revelando las verdaderas intenciones y personalidades de cada uno de los presentes en este complejo entorno familiar.