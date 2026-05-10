El Teatro José León Delestal proyecta la ópera prima iraquí La tarta del presidente el 14 de mayo

Teatro José León Delestal, en La Felguera, Langreo - TEATRO JOSÉ LEÓN DELESTAL

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La película La tarta del presidente (2025), ópera prima del director iraquí Hasan Hadi, se proyectará este jueves 14 de mayo a las 20.00 horas en el Teatro José León Delestal, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El filme está ambientado en el Iraq de Sadam Husein y narra la historia de Lamia, una niña de nueve años que debe conseguir los ingredientes para elaborar una tarta de cumpleaños obligatoria en honor al dictador, en un contexto de escasez y represión.

Acompañada por su amigo Saeed y su gallo Hindi, la protagonista recorre una ciudad marcada por las sanciones internacionales y la vigilancia constante, en una historia centrada en la infancia y el miedo a las represalias por incumplir las normas del régimen.

La cinta llega avalada por su recorrido en festivales internacionales, donde ha sido candidata de Irak al Oscar a la Mejor Película Internacional y ha obtenido la Cámara de Oro a la mejor ópera prima y el Premio del Público en la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes 2025.