El teatro Jovellanos acogerá el día 10 la entrega de los 'I Premios Gijón Social y Cooperación'

GIJÓN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación de Gijón y la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS), con la colaboración de la Fundación Caja Gijón, ha puesto en marcha la primera edición de los 'Premios Gijón Social y Cooperación', con los que se quiere reconocer y premiar la solidaridad de las personas y entidades que "más tiempo, esfuerzo y compromiso" dedican a cuidar de los demás y a construir una ciudad más justa.

Según una nota de prensa de la FMSS, la gala de entrega se celebrará, a las 19.00 horas, el próximo día 10, Día Internacional de los Derechos Humanos, en el teatro Jovellanos, con entrada libre hasta completar aforo.

En esta primera edición se concederán cinco galardones, uno de ellos el Premio Cooperación Internacional al Desarrollo, que distinguirá proyectos de cooperación liderados desde Asturias que mejoren la vida de comunidades en otros países y refuercen la solidaridad global y los vínculos con Gijón.

También se entregará el Premio Educación para la Ciudadanía Global, dirigido a iniciativas desarrolladas en Gijón que fomenten la conciencia global, la igualdad, la paz, la ayuda mutua y los valores universales desde lo local.

Además, se dará el Premio Fundación Caja Gijón Social al Acompañamiento Social y Promoción de la Inclusión, que reconocerá la labor de entidades o servicios que acompañan cada día a mayores, personas sin hogar, con discapacidad o en situación de especial vulnerabilidad.

En el caso del Premio Innovación Social y Transformación Comunitaria, se entregará a proyectos que hayan impulsado en Gijón iniciativas innovadoras capaces de transformar positivamente su entorno, generar oportunidades y fortalecer los lazos vecinales.

Respecto al Premio Especial a la Trayectoria Solidaria 'Dr. Avelino González', reconocerá a una persona o entidad que haya dedicado su vida, con constancia y vocación, al servicio de los demás.

Sobre este galardón, la FMSS ha resaltado que lleva el nombre del creador de la Gota de Leche, "símbolo de la solidaridad gijonesa", coincidiendo con el centenario de su inauguración.

Está previsto que la gala contará con la presencia de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, así como de numerosas entidades sociales de la ciudad.

El evento alternará la entrega de premios con actuaciones musicales ligadas a la solidaridad, entre las que destaca la participación del Coro Diverso de Gijón, coordinado a través de la Oficina Municipal de Información a Inmigrantes (OMII) de la FMSS y que conforman personas recién llegadas a Gijón y personas extranjeras que residen en la ciudad.

El jurado de estos premios se reunirá esta semana en la sede de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, bajo la presidencia de la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega.

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación de Gijón, Guzmán Pendás, ha señalado que estos premios "son una forma de decir gracias, con la voz de toda la ciudad, a quienes han hecho de la solidaridad una manera de vivir y de estar en Gijón".

"Con los 'Premios Gijón Social y Cooperación', Gijón reafirma su identidad como ciudad solidaria, que mira a quienes trabajan cada día por que nadie se quede atrás y los invita a celebrar, juntos, una de sus mejores señas de identidad: el compromiso con los demás", ha agregado el edil.