El Teatro de la Laboral arranca el nuevo año con una programación cargada de música, humor y teatro

Archivo - Antigua Universidad de la Laboral, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Laboral comienza un nuevo año con una programación cargada de música, humor y teatro para todas las edades, además del musical Mamma Mia!. El violinista Ara Malikian abrirá 2026 con un doble concierto dentro de su tour Intruso el 2 de enero (a las 17:30 y 21:00 horas), al que seguirá Abraham Cupeiro con un viaje por la historia de la humanidad a través de los instrumentos en Resonando en el pasado el día 3 (a las 17:30 horas), mismo día en el que el público podrá disfrutar del humor David Puerto con su nuevo espectáculo de comedia, Bien (a las 21:00 horas).

La Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias celebrará Mágica fantasía, su VIII Concierto Solidario en Gijón, el 4 de enero (a las 12:00 horas).

Además el Teatro de la Laboral acogerá en enero el show humorístico 'Todo va a ir bien... o no', de Karim el día 9; el concierto de Café Quijano, con su sonido más característico en Miami 1990 Tour, el día 17; y la gira despedida de Medina Azahara, con la que recorrerá sus grandes éxitos, el día 24.

La compañía asturiana Proyecto Julieta pondrá en escena Julieta en verano, una versión actual de Romeo y Julieta marcada por un presente de desahucios, desigualdad y falta de oportunidades, el 25 de enero; y Rafael Álvarez "El Brujo" reflexionará sobre el destino en la tragedia griega en Iconos o la exploración del destino el 30 de enero.

Quique González presentará su nuevo disco 1973 el 31 de enero y É Vero Teatro representará el 1 de febrero Al rodiu l'horru, una función en llingua asturiana en la que el público familiar se convertirá en guardián de nuestro patrimonio.

Además Daniel Fez vuelve a la Laboral con su monólogo La vida regulinchi el 6 de febrero; la compañía El Jaleo Producciones Artísticas trae al siglo XXI el clásico El Fantasma de Canterville, con una buena dosis de humor y diversión, el 7 de febrero; y Los Brincos rendirán homenaje a Miguel Morales, a los fundadores del grupo y a sus componentes históricos en su Gira 60 Aniversario el 8 de febrero.

Los Ilustres ignorantes, con Javier Coronas, Pepe Colubi y Raúl Cimas, estarán el 13 y 14 de febrero en el Teatro de la Laboral y Valeria Castro presentará el día 15 'El cuerpo después de todo', su segundo trabajo de larga duración. El fenómeno infantil Pica Pica regresa con Mundo Pica Pica, su nuevo espectáculo repleto de éxitos, el 28 de febrero, al igual que la Film Symphony Orchestra, que en esta ocasión trae una gran aventura musical con el cine de animación en Toon Story el 1 de marzo.

Los cómicos y guionistas Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes conducirán el show La Ruina el 6 y 7 de marzo, en un fin de semana que se completará con dos espectáculos para el público familiar: Fuego salvaje, con las acrobacias y el humor de Wilbur, el 7 de marzo; y Lua de Voilà Producciones, una historia para hablar sobre el miedo a lo desconocido, el 8 de marzo.

Miguel Ríos con su gira El último vals hará parada en el Teatro de la Laboral el 13 de marzo y al día siguiente, el 14, Víctor Manuel presentará Solo a solas conmigo, su último trabajo discográfico. El público infantil podrá disfrutar el 15 de marzo de Tá de Escena Miriñaque, una obra de danza-teatro para adentrarse en un mundo lleno de emociones.

Además, habrá 14 funciones del musical Mamma Mia! del 19 al 29 de marzo en la Laboral, con más de 30 personas sobre el escenario para dar vida a los grandes éxitos de ABBA.

Para los próximos meses ya hay además varias actuaciones previstas: Pablo López (4 de abril), Edu Soto con Más vale solo que ciento volando revolution (11 de abril), Mentes peligrosas 3 (18 de abril), Ismael Serrano (24 de abril), Jeanette (23 de mayo), El Kanka (3 de octubre) y El Arrebato (24 de octubre).