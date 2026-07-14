Telefónica y el Ayuntamiento impulsan una plataforma turística para la ciudad y el Camino Primitivo

Archivo - La Regenta, de Leopoldo Alas 'Clarín', con la Catedral de Oviedo de fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Telefónica y el Ayuntamiento de Oviedo impulsarán la implantación de una plataforma turística inteligente en la ciudad, con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes en ámbitos como el turismo religioso, cultural, de congresos y urbano, así como reforzar el posicionamiento de la capital asturiana como origen del Camino Primitivo.

La iniciativa se apoya en 'Thinking City', la plataforma de inteligencia urbana de Telefónica, que permitirá integrar datos turísticos, culturales y urbanos procedentes de distintas fuentes municipales y nacionales, así como indicadores para monitorizar la actividad turística, los flujos de visitantes y la evolución digital del destino.

Además, esta herramienta estará conectada con la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) de Segittur, lo que permitirá al Ayuntamiento alinearse con la estrategia estatal de destinos turísticos inteligentes y aprovechar las capacidades compartidas del ecosistema digital.

El proyecto también busca impulsar la digitalización del tejido empresarial turístico local, especialmente entre pequeñas y medianas empresas, con el fin de mejorar su competitividad, eficiencia operativa y capacidad para ofrecer una mejor experiencia a los visitantes.

SERVICIOS DIGITALES VINCULADOS AL CAMINO

Asimismo, la iniciativa contribuirá a reforzar el papel de Oviedo como punto de partida del Camino Primitivo, mediante el despliegue de una infraestructura inteligente capaz de integrar información y conectar servicios, tanto para peregrinos como para turistas, optimizando al mismo tiempo la gestión pública municipal.

Entre otras funcionalidades, el sistema facilitará al peregrino nuevos contenidos y servicios digitales vinculados al Camino, como puntos de información, recomendaciones y experiencias conectadas.

El concejal de Hostelería, Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana, ha señalado que este proyecto "supone una oportunidad para consolidar el liderazgo de Oviedo como origen del Camino Primitivo y avanzar hacia un modelo turístico sostenible, accesible e innovador".

Por su parte, la directora de Telefónica en Asturias, Paula Beirán, ha destacado la importancia de "construir plataformas abiertas e interoperables" que permitan a los destinos evolucionar hacia modelos de inteligencia turística basados en la integración de datos y servicios.

Con esta iniciativa, Oviedo refuerza su apuesta por la digitalización turística y su posicionamiento como destino inteligente, orientado a mejorar la experiencia del visitante y la eficiencia en la gestión de los servicios públicos.