El Teléfonu de la Esperanza activa'l so Programa d'Atención Psicolóxica énte Catástrofes por mor de les quemes

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'asociación ensín ánimu de llucru 'El Teléfonu de la Esperanza' activó'l so 'Programa d'Atención en Catástrofes y Desastres Naturales', qu'inclúi la intervención d'especialistes en psicoloxía clínica y sanitaria, tanto de forma presencial como online, p'aquelles persones afectaes poles quemes forestales en distintos puntos d'España.

Asina, les persones que lo consideren pueden contactar col Teléfonu de la Esperanza al traviés del númberu 717 003 717. L'equipu d'orientación de 15 profesionales va valorar cada casu pa derivalu, si ye necesario, al equipu clínicu especializáu.

Esti programa puestu en marcha per primer vegada mentes la DANA del 2024, forma parte del compromisu de la entidá cola sociedá civil y el so derechu a recibir acompañamientu emocional en momentos críticos. Por eso, ta preparáu p'activase siempre que sía necesariu, coles mires d'ufiertar sofitu profesional y humanu a los que lu precisen, apunta l'asociación.

"Sabemos que, en situaciones como esta, l'impactu emocional pue ser fondu, inclusive nos que nun sufrieron daños materiales. Perder la sensación de seguridá o ver alteriáu el to entornu xenera un tipu de dolor que tamién precisa ser escucháu", señala la presidenta del Teléfonu de la Esperanza, María Guerrero. "Como organización comprometida cola salú mental, nun podíamos mirar pa otru llau. Tar presentes tamién nestos momentos ye parte de la nuestra misión", conclúi.