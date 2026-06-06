'El Tenderete' de Cabranes solicita al Principado una reunión para garantizar su continuidad

Mercado 'El Tenderete', en Cabranes - EL TENDERETE

OVIEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Cabranes ha iniciado conversaciones con el Ayuntamiento y con la Administración autonómica asturiana para encontrar una solución que permita mantener la actividad alimentaria de 'El Tenderete', actividad vecinal que se celebra mensualmente en Santolaya y que constituye desde hace más de trece años uno de los principales espacios de encuentro social y dinamización comunitaria del concejo.

Según han informado desde la asociación, la situación surge tras la reciente visita de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que habrían informado sobre la necesidad de adecuar los puestos de alimentación a la normativa sanitaria actualmente vigente.

Como consecuencia de ello, en la presente edición del mercado la mayoría de los puestos de comida no podrán participar mientras sus responsables estudian las alternativas existentes y analizan la viabilidad de cumplir con los requisitos exigidos.

Desde la Asociación Cultural Cabranes, se quiere trasladar un mensaje de tranquilidad y responsabilidad. "Nadie cuestiona la importancia de la seguridad alimentaria ni la necesidad de que existan controles sanitarios adecuados. Nuestro objetivo es encontrar fórmulas que permitan garantizar esa seguridad sin hacer inviable la participación de pequeños elaboradores locales que participan de forma ocasional y a una escala muy reducida", señalan desde la organización.

Explican que 'El Tenderete' reúne cada mes a productores, artesanos, vecinos y visitantes en un entorno rural donde la oferta comercial y hostelera es muy limitada. Más que un mercado con un objetivo económico, desde sus inicios ha tenido una importante función social y cultural, favoreciendo la convivencia, la creación de redes vecinales y el impulso de nuevas iniciativas emprendedoras, generando un valor mucho mayor que el económico.

De hecho, señalan desde la asociación que diversos proyectos empresariales actualmente consolidados en Asturias dieron sus primeros pasos en este espacio, utilizándolo como lugar de prueba y validación antes de formalizar plenamente su actividad.

Por todo ello, la entidad ha remitido una consulta formal a los servicios competentes de la Consejería de Salud solicitando orientación sobre posibles vías de encaje normativo adaptadas a las características de la celebración.

La asociación entiende que la legislación sanitaria debe garantizar la protección de los consumidores, pero considera igualmente importante que su aplicación tenga en cuenta principios de proporcionalidad, pequeña escala y desarrollo rural, evitando que actividades comunitarias consolidadas durante años desaparezcan por la imposibilidad práctica de asumir estructuras pensadas para operadores alimentarios de carácter profesional.

"Lo que pedimos no es una excepción a la seguridad alimentaria, sino una solución viable y proporcionada para una realidad que es diferente. Queremos seguir ofreciendo comida con seguridad, pero también queremos preservar un proyecto que durante más de una década ha contribuido a la vida social y cultural de Cabranes", señalan.