Terminados los trabajos de pavimentación en Bricia

OVIEDO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha terminado las labores de pavimentación y urbanización que el Ayuntamiento de Llanes venía desarrollando en la localidad de Bricia.

El camino objeto de estos trabajos de pavimentación y urbanización, cuya ejecución había sido adjudicada en 31.989,98 euros, da acceso a varias fincas en la localidad de Bricia y se encontraba en un estado de conservación deficitario, con una parte del camino presentando un pavimento de aglomerado antiguo y en malas condiciones, con muchos baches, y otra parte del camino en zahorra con una capa superficial de vegetación.

No obstante, el camino ya contaba con una acera, y con red de alumbrado, abastecimiento y saneamiento. La obra ahora concluida se inició con el fresado de la capa de aglomerado antiguo presente en buena parte del camino, la limpieza de hasta 10 cm de profundidad de la zona del camino en zahorra, y los saneos necesarios para garantizar los anchos y cotas del camino en las zonas que así lo precisaban. Con posterioridad se extendió una capa de 14 centímetros de espesor medio de zahorra, correctamente compactada para conseguir las rasantes deseadas del terreno y facilitar el drenaje de las aguas superficiales.

Además, se construyó una acera con las mismas características de la ya existente, donde se dispondrán dos bancos de respaldo de polietileno de color. Por último, se extendió una capa de rodadura de 5 centímetros de espesor con mezcla bituminosa en caliente en la totalidad del camino. Estos trabajos ahora concluidos en el camino en Bricia formaban un lote dentro de un contrato que también ha ejecutado trabajos de pavimentación en las localidades de Lledías, La Pereda y en el camino entre Turanzas y Posada la Vieja por la Ería Sabina, adjudicados por un importe conjunto de 158.164 euros.