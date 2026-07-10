La Terraza del Botánico vuelve a Gijón con nueve conciertos al aire libre desde este viernes

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OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Jardín Botánico Atlántico de Gijón acoge desde este viernes una nueva edición de 'La Terraza del Botánico', un ciclo organizado por Divertia que ofrecerá nueve conciertos al aire libre hasta el próximo 19 de julio.
La programación arranca este viernes con la actuación de Maraya Zideco y continuaa con las propuestas de Micromambo, Bules & Decker, Inés de Lis, Orkesta Mendoza, Los Testigos, Tino di Geraldo Quintet, Plana Mayor y Josele Santiago.
Según ha informado Divertia, los conciertos comenzarán a las 22.00 horas y contarán con aforo reducido para favorecer la cercanía entre el público y los artistas.
Las entradas continúan a la venta por 19 euros, más los gastos de gestión en caso de compra 'online', aunque algunos de los espectáculos están próximos a completar el aforo.