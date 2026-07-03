The Crass y el reconocimiento a Xuaco Amieva y Mariluz Cristóbal Caunedo, ejes del XXIX Festival Intercéltico de Avilés

AVILÉS 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Intercéltico de Avilés y Comarca, que alcanza este año su 29 edición, llenará de nuevo la ciudad de música, danza y cultura celta del 20 al 26 de julio en la Pista de la Exposición, consolidado como uno de los principales referentes culturales del verano en Asturias y Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2008.

La cita, que atrae cada año a miles de visitantes, ha sido presentada este viernes en el Ayuntamiento por la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso, y el director del festival y presidente de la asociación cultural Esbardu, Juan Casas.

Durante esa semana se sucederán pasacalles, conciertos, danzas, talleres, un mercado celta y una muestra de artesanía asturiana, con la participación de bandas y grupos procedentes de Irlanda, Bretaña, Escocia y Galicia, además de Asturias. La Pista de la Exposición será el escenario principal, donde se ubicará la 'Aldea celta' con puestos de restauración, artesanía, alimentación y juegos infantiles, mientras que el Centro social de Las Meanas acogerá una exposición de arte celta con obras de Daniel González y Luis Gago Argüello.

Entre las actuaciones musicales destaca el concierto de la banda internacional de folk The Crass, originaria de Pontevedra y ganadora del prestigioso Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, que actuará el sábado 25 a partir de las 22.15 horas en la Pista de la Exposición. La programación incluye también la presencia del grupo Cuévano con el gaitero Xuaco Amieva y de la cantadora de tonada Mariluz Cristóbal Caunedo, "gran dama" de la música tradicional asturiana, que ofrecerán concierto el viernes 24 desde las 22.15 horas.

A lo largo del festival habrá desfiles de bandas, demostraciones folclóricas y animación musical con grupos como la Bandina Gaites Tuluergo, la bandina Los Muiles, el grupo Esbardu, la banda de gaitas Xinzo de Limia o la banda de gaitas Corvera d'Asturies, entre otros. El Intercéltico extenderá además sus actividades a otros municipios con pasacalles y desfiles en Cangas de Onís, Pravia y Corvera, en colaboración con sus ayuntamientos.

Uno de los momentos centrales será el Desfile Triunfal de los Países Celtas, que tendrá lugar el viernes 24 a partir de las 12.15 horas por el centro de Avilés y culminará, a las 12.30 horas en el Palacio de Valdecarzana, con la ceremonia de entrega de los IV Premios Gausón. En esta edición los galardones reconocerán al Ayuntamiento de Corvera, al gaitero Xuaco Amieva y a la cantadora Mariluz Cristóbal Caunedo por su contribución a la cultura celta y al desarrollo del festival.