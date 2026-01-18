El tiempo en Asturias para este domingo, 18 de enero de 2026

Archivo - Lago Ercina, en Picos de Europa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 18 de enero de 2026 en Asturias cielo nuboso, con brumas y nieblas persistentes en zonas altas de la Cordillera, que serán engelantes durante la madrugada y primeras horas. Lluvias débiles y chubascos, más persistentes durante la primera mitad del día y en Picos de Europa, tendiendo a remitir por la tarde; serán menos importantes en el tercio oeste. La cota de nieve se situará en torno a los 900-1.000 metros, subiendo por la mañana a 1.100-1.200.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en el tercio oriental, en ascenso en la zona central y sin cambios en el resto. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles en la Cordillera. Viento flojo variable, con predominio de la componente norte en las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 10; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 13, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 12.

En el mar, viento variable de fuerza uno a tres, desde la noche arreciando a norte o noreste de fuerza tres o cuatro mar adentro, y localmente a oeste de fuerza tres o cuatro al este, cerca de la costa. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de tres a cinco metros, disminuyendo a dos a cuatro metros desde la tarde, y a uno a tres metros desde la madrugada. Lluvias desde el este desde la tarde con regular o mala.