El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 25 de octubre de 2026 en Asturias cielos velados de nubes altas con algún intervalo de nubes bajas en la Cordillera de madrugada, que se repite al final del día en el suroeste y que pueden ir con brumas y nieblas asociadas. Temperaturas mínimas en descenso. Temperaturas máximas en ascenso que será ligero o sin cambios en el litoral oriental. Heladas débiles en cumbres. Viento flojo de componente sur, girando a mediodía a componente oeste y arreciando a moderado en el litoral, para rolar por la noche a componente sur, de nuevo.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 19.

En el mar, al este de Cabo Peñas, viento componente sur o suroeste fuerza 3 o 4 cerca de la costa y oeste o suroeste fuerza 5 o 6 mar adentro, arreciando en toda el área a oeste o noroeste fuerza 4 a 6 al final. Mientras, al oeste de Cabo Peñas fuerza oeste o suroeste fuerza 4 o 5 cerca de la costa y 5 o 6 mar adentro.

En todo el área: Marejadilla solo en la costa, en el resto marejada o fuerte marejada, ocasionalmente gruesa en torno a Cabo Peñas. Mar de fondo de 2 a 3 metros, aumentando desde el principio de 3 a 4 metros mar adentro, principalmente al este de Cabo Busto.