El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, domingo, día 15 de noviembre de 2026 en Asturias Cielos nubosos y cubiertos con apertura de claros esporádicos durante la tarde. Probabilidad de brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas altas del interior. Precipitaciones débiles.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos en el litoral. Temperaturas máximas en aumento ligero, más acusado en zonas bajas del interior. Vientos flojos del oeste que girarán a suroeste con intervalos moderados.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 16.

En el mar, viento variable, principalmente oeste durante la tarde y S a partir de la madrugada, 1 a 5 arreciando a sur o suroeste 5 o 6 al oeste de Cabo Busto al avanzar la madrugada. Rizada o marejadilla aumentando a marejada, principalmente mar adentro, al oeste de Cabo Busto al avanzar la madrugada. Aguaceros ocasionales.