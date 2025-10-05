El tiempo en Asturias para este domingo, 5 de octubre de 2025

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 5 de octubre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto, con predominio de nubes bajas, que tenderá a intervalos nubosos de nubes bajas y altas al final del día. Brumas y bancos de niebla dispersos en la Cordillera durante la madrugada. Lluvias débiles y chubascos dispersos en la mitad oriental durante la primera mitad del día.

Las temperaturas irán en descenso generalizado, más acusado de las máximas, que podrá ser localmente notable en el entorno de Cordillera y Picos de Europa. En el interior, viento flojo variable al principio y al final del día, y del este durante las horas centrales. En el litoral, viento flojo de componente norte al principio, que aumentará a moderado de componente este a partir de mediodía.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 19.

En el mar, al Oeste de Peñas viento de componente noroeste de fuerza tres o cuatro, tendiendo a variable de fuerza uno a tres desde la costa a mar adentro a partir de la noche. Marejadilla o rizada excepto marejada mar adentro durante la tarde y noche. Al Este de Peñas viento de componente noroeste ed fuerza cuatro o cinco amainando a este o noreste de fuerza tres o cuatro al avanzar la tarde y tendiendo a variable de fuerza uno a tres de oeste a este al avanzar la madrugada.

Principalmente marejada disminuyendo en general a marejadilla o rizada a partir de la madrugada. En ambas zonas se espera mar de fondo del noroeste de dos a tres metros, aumentando gradualmente a 3 a 4 metros al avanzar la tarde, principalmente mar adentro. Lluvia.