El tiempo en Asturias para hoy, 16 de marzo de 2026

Archivo - Niebla en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 16 de marzo de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto de nubes bajas, con brumas y probables nieblas asociadas en el interior, que se van disipando por la mañana, quedando los cielos poco nubosos o despejados; y que al final del día se repetirán en el litoral. No se descarta de madrugada alguna lluvia débil y aislada en zonas montañosas del sureste.

Las temperaturas mínimas permanecerán con pocos cambios, salvo un descenso en el suroeste, mientras que las temperaturas máximas irán en ascenso, que será notable en la Cordillera. Heladas débiles dispersas en cumbres. Viento flojo variable arreciando durante la tarde a moderado del este, en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 17.

En el mar, viento de componente oeste de fuerza dos a cuatro, amainando a variable de fuerza uno a tres al final. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de dos a tres metros, aumentando a tres o cuatro metros al final. Aguaceros ocasionales desde la madrugada. Temporalmente regular.