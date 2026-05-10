El tiempo en Asturias hoy, domingo, día 10 de mayo de 2026

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 10 de mayo de 2026 en Asturias cielo nuboso aunque con claros intermitentes por la mañana en el norte. Lluvias y chubascos desde la mañana que podrían ir con alguna tormenta ocasional.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso en general ligero. Temperaturas máximas en descenso, que será ligero o sin cambios en el litoral oriental. Viento flojo del sur tendiendo a variable durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 20.

En el mar, viento componente este 2 a 4, local 5 en extremo este por la tarde, rolando a oeste 2 a 4 desde el oeste desde la noche, y amainando a Variable 1 a 3 al final. Marejadilla o marejada disminuyendo a rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, disminuyendo. Aguaceros o tormentas, excepto por la noche. Localmente regular o mala.