El tiempo en Asturias hoy, domingo, día 15 de febrero de 2026

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 15 de febrero de 2026 en Asturias cielos cubiertos. No se descarta alguna precipitación débil o chubasco ocasional y disperso al final del día en zonas montañosas del extremo occidental y en Picos de Europa, así como en el litoral.

Temperaturas en ascenso generalizado, localmente moderado de las máximas en Picos de Europa y zonas aledañas de la mitad oriental. Viento flojo a moderado del suroeste en el interior, y del oeste, más intenso, en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 18.

En el mar, viento noroeste 5 o 6, localmente noroeste 6 o 7 en el este, amainando a oeste o noroeste 4 o 5 por la tarde, rolando a oeste o suroeste por la noche, arreciando a oeste o suroeste 5 o 6 de madrugada, ocasionalmente 7 mar adentro.

Marejada o fuerte marejada, salvo gruesa o muy gruesa en el este al principio, aumentando al final a fuerte marejada, ocasionalmente gruesa mar adentro. Mar de fondo del nororeste de 3 a 4 metros disminuyendo a 2 a 3 metros de madrugada y a 1 a 2 metros al final.