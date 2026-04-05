El tiempo en Asturias hoy, domingo, día 5 de abril de 2026

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 5 de abril de 2026 en Asturias cielo poco nuboso al principio y final, y abundante nubosidad alta durante las horas centrales. Brumas y alguna niebla matinal dispersa en zonas bajas del interior.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso ligero en cumbres de la Cordillera, acusado en el litoral, y notable en el resto de la Comunidad. Viento flojo variable que en el interior tiende al norte al final de la tarde y que en el litoral tiende al este con intervalos moderados en la segunda parte del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 17.

En el mar, viento componente norte 2 o 3, ocasionalmene 4, amainando a oeste 1 a 3 desde la tarde. Rizada o marejadilla, localmente marejada al principio. Mar de fondo del noroesete de 2 a 3 metros aumentando a 3 a 4 metros mar adentro al final.