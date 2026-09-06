El tiempo en Asturias para hoy, domingo, día 6 de septiembre de 2026

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 6 de septiembre de 2026 en Asturias cielo poco nuboso, aumentando a nuboso por la tarde, cuando no se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional en la Cordillera.
Temperaturas en descenso. Viento flojo variable, con predominio de la componente oeste en el litoral, algo más intenso en horas centrales.
En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 30; en Gijón se oscilará entre la mínima de 20 y la máxima de 28, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 25.
En el mar, viento de componente este 4 o 5, localmente 6 mar adentro al oeste de Peñas, amainando a Variable 1 a 3, de oeste a este, a partir de la madrugada, arreciando a oeste o noroeste 4 o 5 al final. Marejada, disminuyendo a marejadilla de madrugada, aumentando a marejada en el oeste al final. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros y tormentas ocasionales por la tarde. Áreas de regular o mala por bruma o niebla, en el oeste, a partir de la madrugada.