El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 16 de octubre de 2025

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 16 de octubre de 2025 en Asturias intervalos de nubes bajas de madrugada en el litoral, donde podrán formarse brumas. Poco nuboso por la tarde, con algunas nubes altas y nubosidad de evolución de escaso desarrollo en la Cordillera. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el litoral, con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios significativos. Viento flojo edl este en el litoral y flojo variable en el resto.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 21.

En el mar, viento este 3 o 4 arreciando pronto a 4 o 5, desde la madrugada amainando a 2 o 3 al este y a 3 o 4 al oeste. Marejadilla o marejada aumentando temporalmente a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 metro. Áreas de bruma con regular al principio y al final.