El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 22 de enero de 2026

OVIEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 22 de enero de 2026 en Asturias predominio de cielos nubosos o cubietos. Lluvias y chubascos, en general débiles, y que serán generalizaos por la tarde. Cota de nieve en torno a 1.000 metros, pudiendo descender en algún momento hasta 900 metros.

Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en descenso moderado. Viento moderado de suroeste con rachas muy fuertes en gran parte del interior y la cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 15.

En el mar, viento sur o suroeste 4 a 6 al oeste y componente sur 3 a 5 al este, arreciando desde madrugada a oeste o suroeste a 7 al oeste y 4 a 6 al este, y desde la tarde arreciando a oeste o suroeste 7 a 9 en todo el área. Marejadilla o marejada aumentando a fuerte marejada o gruesa. Mar de fondo del noroeste de 3 a 5 metros. Aguaceros locales con regular o mala.