El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 25 de junio de 2026

OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 25 de junio de 2026 en Asturias cielo con intervalos nubosos tendiendo a nuboso durante las horas centrales con chubascos y tormentas que serán más intensos y frecuentes en el oeste. Ligera presencia de calima.

Temperaturas en descenso, que será entre notable y extraordinario en las máximas. Viento flojo variable arreciando por la mañana en el litoral a flojo a moderado de componente oeste y tendiendo por la noche de nuevo a flojo variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 25.

En el mar, viento variable 1 a 3, arreciando a este o sureste 2 a 4 desde medianoche y a oeste o noroeste 3 a 5 desde la mañana. Marejadilla o marejada. Regular o mala por bruma o áreas de niebla.