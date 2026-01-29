El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 29 de enero de 2026

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 29 de enero de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto con alguna apertura de claros a mediodía y por la tarde. Lluvias débiles en la cordillera y suroccidental asturiana, generalizándose por la tarde a todo el Principado. Cota de nieve descendiendo gradualmente desde 2.000 metros hasta 1.000-1.200. Temperaturas en ascenso acusado. Viento del sur y suroeste moderado, con rachas muy fuertes en cumbres y puntos del litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 18.

En el mar, viento sur o suroeste 3 a 5, arreciando a suroeste 5 o 6 desde la tarde y a suroeste 6 o 7 desde la madrugada. Marejada o fuerte marejada, aumentando a gruesa o muy gruesa. Mar de fondo del noroeste de 3 a 5 metros. Aguaceros. Temporalmente regular.