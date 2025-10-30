El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 30 de octubre de 2025

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 30 de octubre de 2025 en Asturias cielos nubosos y cubiertos. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas de la Cordillera. Precipitaciones débiles y moderadas durante la tarde, más frecuentes e intensas en la Cordillera y poco probables en el litoral oriental.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos. Temperaturas máximas con cambios ligeros predominando los descensos en la Cordillera y los aumentos en el litoral. En el litoral, vientos flojos variables que tenderán a este y aumentarán a moderados. En el interior, vientos moderados del suroeste y sur con intervalos fuertes y probabilidad de rachas muy fuertes en zonas altas de la Cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 18.

En el mar, viento componente este 3 o 4 tendiendo gradualmente a variable 1 a 4 desde la costa a mar adentro durante la noche. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros aumentando a 2 a 3 metros mar, principalmente mar adentro, a partir de la mañana. Aguaceros a partir de la madrugada.