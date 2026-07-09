El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 9 de julio de 2026

OVIEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 9 de julio de 2026 en Asturias cielo nuboso o intervalos nubosos de nubes bajas en la mitad norte, donde podrán darse brumas y nieblas al principio y al final del día en el interior, y nubosidad de evolución en horas centrales. No se descarta algún chubasco ocasional, que será más probable en el suroeste, donde podrá ir acompañado de tormenta durante la tarde.

Temperaturas sin cambios o en ascenso ligero. Viento flojo variable, con predominio de la componente norte durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 29; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 27.

En el mar, viento variable 1 a 3. Rizada. Áreas de regular o mala por bruma o niebla, principalmente a partir de la madrugada.