El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 2 de octubre de 2025

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 2 de octubre de 2025 en Asturias cielos poco nubosos o despejados, velados de nubes altas a partir de la mañana y de madrugada con algunas nubes bajas dispersas en el litoral que pueden ir con brumas o nieblas asociadas.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso generalizado, ligero en el extremo suroeste. Viento flojo variable con intervalos de este moderado en el litoral oriental a primeras y últimas horas del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 24.

En el mar, viento este o sureste 4 o 5, amainando temporalmente a 2 a 3 cerca de la costa de madrugada, arreciando a componente este 4 o 5 en torno a mediodía, localmente 6 mar adentro. Marejada, localmente marejadilla cerca de la costa de madrugada. Mar de fondo del noroeeste de 1 a 2 metros.