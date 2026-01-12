El tiempo en Asturias hoy, lunes, día 12 de enero de 2026

OVIEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 12 de enero de 2026 en Asturias Cielos cubiertos. Brumas y nieblas matinales en cumbres. Lluvias débiles que no se descartan moderadas, más frecuentes y abundantes en la Cordillera.

Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en el extremo oriental, y máximas en ligero descenso o sin cambios; las mínimas se alcanzarán al final del día. Viento moderado del sur con rachas fuertes en el interior y en el litoral occidental, y muy fuertes en zonas altas del tercio occidental y en la Cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 16.

En el mar, viento sur 3 o 4, localmente sur o suroeste 4 a 6 en el extremo oeste. Marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada en el extremo noroeste. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros dispersos.