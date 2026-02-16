El tiempo en Asturias para hoy, lunes, día 16 de febrero de 2026

OVIEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 16 de febrero de 2026 en Asturias cielo cubierto. Precipitaciones débiles o moderadas, que serán generalizadas, aunque menos intensas y frecuentes en el sector occidental de la cordillera.

Temperaturas mínimas en ascenso generalizado, localmente notable en Cordillera y Picos principalmente; máximas sin cambios significativos. Viento flojo a moderado del suroeste en el interior, y del oeste, más intenso, en el litoral. Probables rachas muy fuertes localmente en extremo oriental de Picos de Europa.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 17.

En el mar, viento oeste o suroeste 5 o 6, localmente 7 mar adentro. Fuerte marejada o gruesa. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros aumentando a 2 a 3 metros desde la tarde. Lluvias desde la tarde con regular o mala.