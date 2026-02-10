El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 10 de febrero de 2026

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 9 de febrero de 2026 en Asturias cielos nubosos y cubiertos. Probables nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas elevadas de la Cordillera. Precipitaciones débiles o moderadas, más frecuentes intensas de madrugada y que pueden ir acompañadas de tormentas.

Temperaturas en aumento, menos acusado en las máximas de la mitad occidental. Vientos flojos y moderados del suroeste y oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas elevadas de la Cordillera occidental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 20.

En el mar, viento suroeste 3 a 5 arreciando a suroeste 4 a 6 de madrugada. Marejadilla aumentando a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Lluvias y aguaceros. Localmente regular o mala.