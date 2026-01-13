El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 13 de enero de 2026

OVIEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 13 de enero de 2026 en Asturias cielos cubiertos tendiendo a intervalos nubosos en las últimas horas. Brumas y nieblas matinales dispersas en cumbres de la Cordillera. Probabilidad de lluvias débiles dispersas, más frecuentes en la Cordillera.

Temperaturas en descenso salvo en las mínimas en las zonas central y oriental donde no se esperan cambios; las mínimas se alcanzarán al final del día. Viento del sur en la primera parte del día, moderado a fuerte en el litoral y moderado en el interior acompañado de rachas muy fuertes en la montaña, que por la tarde amaina y vira a oeste y suroeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 17.

En el mar, viento sur 3 o 4, localmente sur o suroeste 4 a 6 en el extremo oeste, tendiendo a sur o sureste 3 a 5 por la tarde. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros dispersos.