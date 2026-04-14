El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 14 de abril de 2026

OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 14 de abril de 2026 en Asturias cielos nubosos. Probables lluvias débiles dispersas en el litoral, sin descartar algún chubasco disperso y débil en zonas de montaña en la segunda mitad del día. Temperaturas en ascenso moderado, que puede ser notable en las máximas de la cordillera. Viento flojo de dirección variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 17.

En el mar, viento oeste o noroeste 3 a 5 arreciando ocasionalmente a 6 mar adentro, principalmente al este de Peñas. Marejadilla o marejada aumentando localmente a fuerte marejada, principalmente al este de Peñas. Mar de fondo del noroeste de 4 a 5 metros disminuyendo a 3 a 4 metros al avanzar la madrugada y a 2 a 3 metros a partir del mediodía. Aguaceros ocasionales.