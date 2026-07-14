El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 14 de julio de 2026

OVIEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 14 de julio de 2026 en Asturias cielo con predominio de los cielos nubosos. Brumas y probables nieblas matinales y nocturnas más probables en el interior y sobre todo en la Cordillera. Por la tarde, chubascos dispersos con tormenta, que serán más probables en el oeste. Temperaturas en ascenso que será ligero o sin cambios en las máximas. Viento flojo variable tendiendo a norte en horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 28; en Gijón se oscilará entre la mínima de 20 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 27.

En el mar, viento oeste o noroeste 4 o 5, ocasionalmente 6 mar adentro, amainando a variable 1 a 3. Marejadilla o marejada, disminuyendo pronto a rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste en torno a 1 metro. Aguaceros y tormentas, ocasionalmente muy fuertes en la parte occidental, hasta la madrugada.