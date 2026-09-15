El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 15 de septiembre de 2026

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 15 de septiembre de 2026 en Asturias cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas desde la mañana, aumentando, al final de la tarde, a nuboso o cubierto a con lluvias débiles a moderadas por la noche. Brumas y probables nieblas vespertinas en la Cordillera que no se descartan en las litorales oeste y central de madrugada.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los aumentos en zonas llanas del este; máximas en descenso generalizado que será entre notable y extraordinario, salvo en el litoral oriental. Vientos flojos variables arreciando pronto a oeste moderado en el litoral, tendiendo a mediodía a noroeste y norte en el interior y girando, al final, a norte en todo el territorio.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 24.

En el mar, viento este 3 o 4 hasta la madrugada, salvo localmente variable 1 o 2 cerca de la costa, rolando a oeste 3 o 4 y arreciando a 4 o 5, localmente 6, desde la mañana. Mar de fondo noroeste en torno a 1 metro mar adentro hasta medianoche. Nieblas al oeste de Peñas durante la noche. Regular y localmente mala.