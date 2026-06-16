El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 16 de junio de 2026

OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 16 de junio de 2026 en Asturias nuboso en el litoral y poco nuboso por la mañana en el resto, tendiendo a poco nuboso y aumentando la nubosidad de evolución en la Cordillera a partir del mediodía, donde se darán chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde.

No se descartan brumas y bancos de niebla en el interior. Temperaturas con pocos cambios, salvo en las máximas del litoral oriental, donde descenderán. En el litoral viento flojo del noroeste girando a noreste y este a lo largo de la mañana, con algún intervalo de mayor intensidad por la tarde. En el interior viento flojo variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 24.

En el mar, viento componente oeste 3 o 4, arreciando a oeste o noroeste 4 o 5 a partir de la madrugada, ocasionalmente 6 en el este a mediodía, amainando a noroeste 2 o 3 en el oeste por la tarde. Marejadilla, aumentando a marejada a partir de la madrugada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros hasta la madrugada.