El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 17 de febrero de 2026

OVIEDO 17 Feb.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 17 de febrero de 2026 en Asturias cielo nuboso. Precipitaciones débiles durante la madrugada que remiten pronto. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ligero ascenso. Viento flojo de sur y suroeste en el interior; y moderado de oeste en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 18.

En el mar, viento oeste o suroeste 5 o 6, localmente 7 mar adentro, arreciando temporalmente a 6 o 7 de madrugada y desde mediodía. Fuerte marejada o gruesa. Mar de fondo del noroeste de 1 a 3 metros. Lluvias. Regular o mala.