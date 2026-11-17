OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 17 de noviembre de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles o localmente moderadas, que tienden a remitir durante la tarde. De madrugada, brumas y probables nieblas en cumbres.

Temperaturas mínimas en aumento, que puede ser localmente notable en zonas llanas del centro. Temperaturas máximas con pocos cambios en el oeste y en aumento en el este. Vientos del suroeste y sur, moderados con intervalos fuertes, con rachas muy fuertes, más intensas a primeras horas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 21.

En el mar, viento oeste o suroeste 4 a 6 al principio, amainando a sur o suroeste 3 a 5 y a S o sureste 2 a 4 de madrugada desde el este, salvo en el extremo oeste, donde arrecia a suroeste 5 o 6 por la mañana. Marejada o fuerte marejada, disminuyendo a rizada o marejadilla y aumentando a marejada o fuerte marejada en el oeste.