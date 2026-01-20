El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 20 de enero de 2026

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 20 de enero de 2026 en Asturias cielos nubosos o cubiertos. Lluvias y chubascos por la tarde, débiles a moderados, avanzando de oeste a este. Cota de nieve sobre 1.000-1.100 metros.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso en la mitad norte y con pocos cambios en el resto. Heladas fuertes en zonas altas de la Cordillera y débiles en amplias zonas del interior.Heladas en la cordillera, serán moderadas en cotas altas. Viento moderado de oeste y suroeste, con rachas fuertes o muy fuertes en el tercio oeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 0 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 2 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 2 y una máxima de 14.

En el mar, viento oeste o suroeste 3 o 4 arreciando a oeste 5 o 6. Marejadilla o marejada, aumentando a marejada o fuerte marejada por la tarde. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros. Localmente regular.